Терюшков: руководство ФК "Химки" 27 июля обсудит возможность усиления команды

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Руководство подмосковных "Химок" проведет в понедельник совещание, на котором обсудит дальнейшие планы команды и ее возможное усиление. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

В субботу в финале Олимп - Кубка России в Екатеринбурге "Химки" уступили "Зениту" со счетом 0:1. По итогам досрочно завершенного первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Химки" заняли второе место и в следующем сезоне сыграют в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ).

"В понедельник мы проведем встречу, обсудим все необходимые шаги, проанализируем игру, состав. В том числе обсудим, где необходимы усиления. Команда достаточно укреплена, но два-три человека понадобятся, - сообщил Терюшков. - Будем решать по спортивному принципу".