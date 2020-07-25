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Футбол в России

Тренер "Химок" Юран заявил, что футболистам команды не хватило опыта в финале Кубка России

Подмосковный клуб проиграл "Зениту" со счетом 0:1

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Футболистам "Химок" не хватило опыта в финальном матче Олимп - Кубка России против петербургского "Зенита". Такое мнение выразил журналистам главный тренер подмосковный команды Сергей Юран.

В субботу "Химки" проиграли в финале Кубка России "Зениту" (0:1). В компенсированное ко второму тайму время "Химки" попали в штангу и не сумели перевести матч в дополнительное время.

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"Парни - молодцы, план на игру сработал, немного опыта не хватило, в целом мы понимали, что играем против чемпиона - половина сборников, опыт, мастерство. По первому тайму я бы не сказал, что "Зенит" был лучше, во втором мы начали играть по счету, терпели. В целом ребята выложились на 100%, опыта не хватило, но не уступили "Зениту" в борьбе. Всегда хочется большего, и шанс имели в концовке - мяч чудом не залетел в ворота", - заявил Юран.

Единственный гол с пенальти забил на 84-й минуте встречи нападающий "Зенита" Артем Дзюба. "Одиннадцатиметровый я посмотрел, со скамейки во время игры было плохо видно. Это ключевой момент в игре, концовка, игроки обращались с просьбой посмотреть VAR, но почему-то не посмотрели. То, что я увидел, вызывает сомнения в этом одиннадцатиметровом, но игра закончена, специалисты посмотрят и дадут оценку", - добавил он.

В следующем сезоне "Химки" сыграют в Тинькофф - Российской премьер-лиге.

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