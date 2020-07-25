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Футбол в России

Футболисты "Зенита" начнут подготовку к новому сезону 1 августа

В матче за Суперкубок России "Зенит" 7 августа сыграет с "Локомотивом"
Футболисты "Зенита" Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Футболисты "Зенита"
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Зенит" начнут подготовку к сезону-2020/21 с 1 августа. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Сергей Семак.

В субботу "Зенит" победил в финале Олимп - Кубка России. Новый сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги начнется 8 августа. В матче за Олимп - Суперкубок России "Зенит" 7 августа сыграет с занявшим второе место в чемпионате страны московским "Локомотивом".

"Первая группа игроков соберется 30 июля, вторая - 31 июля. Мы проведем обследование, и с 1 августа все вместе будем заниматься и готовиться к первому матчу", - сказал Семак.

"Зенит" является действующим чемпионом страны.

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