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Футбол в России

Гендиректор ФК "Зенит": не разочарован, что победа в финале Кубка России была не крупной

Александр Медведев заявил, что "Зенит" победил серьезного соперника в упорной борьбе
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев
© Александр Демьянчук/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Разочарования от того, что футболисты "Зенита" не победили крупно в матче финала Олимп - Кубка России, нет. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

"Зенит" выиграл в финале Кубка России у "Химок" в Екатеринбурге со счетом 1:0. Единственный мяч был забит с пенальти Артемом Дзюбой.

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"Поздравляю "Зенит" с золотым дублем! Десять лет спустя, почти как у Александра Дюма. Выиграли кубок в очень непростой борьбе, поскольку "Химки" - очень организованная команда, строго игравшая в обороне с пятью защитниками. Хотя настоящий голевой момент у них был только один, в самом конце добавленного времени, но "Зенит" не смог реализовать свои три-четыре голевых момента", - сказал Медведев.

"Как забили и сколько забили - это уже вопрос истории. Финалы кубков не только в футболе, но и в хоккее иногда решаются за счет одного гола, поскольку это отражает накал борьбы. Разочарования от того, что мы победили не со счетом 3:0 или 5:1, не испытываю. Мы победили серьезного соперника в упорной борьбе", - добавил гендиректор "Зенита".

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Российский футболМедведев, Александр Иванович
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