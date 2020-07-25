Гендиректор ФК "Зенит": не разочарован, что победа в финале Кубка России была не крупной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Разочарования от того, что футболисты "Зенита" не победили крупно в матче финала Олимп - Кубка России, нет. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

"Поздравляю "Зенит" с золотым дублем! Десять лет спустя, почти как у Александра Дюма. Выиграли кубок в очень непростой борьбе, поскольку "Химки" - очень организованная команда, строго игравшая в обороне с пятью защитниками. Хотя настоящий голевой момент у них был только один, в самом конце добавленного времени, но "Зенит" не смог реализовать свои три-четыре голевых момента", - сказал Медведев.

"Как забили и сколько забили - это уже вопрос истории. Финалы кубков не только в футболе, но и в хоккее иногда решаются за счет одного гола, поскольку это отражает накал борьбы. Разочарования от того, что мы победили не со счетом 3:0 или 5:1, не испытываю. Мы победили серьезного соперника в упорной борьбе", - добавил гендиректор "Зенита".