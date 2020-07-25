Семак: "Зенит" до забитого мяча испытывал нервозность из-за нереализованных моментов

"Зенит" в четвертый раз стал обладателем Кубка России по футболу

"Тяжелый кубковый матч, настоящий финал, - отметил Семак. - К сожалению, не смогли забить в те моменты, когда нужно было забивать, особенно во втором тайме. При таком счете присутствовала нервозность, если бы игра открылась, нам было бы легче. Надо отдать должное "Химкам", хороший финал получился".

"Пять минут первого тайма сыграли неплохо, пару моментов создали. Видимая легкость сыграла злую шутку, состояние стало расслабленным. А второй тайм провели неплохо, прибавили везде, много моментов, нужно было забивать", - добавил он.

Единственный гол на 84-й минуте встречи с пенальти забил Артем Дзюба. "Выиграли по делу, хотя нужно было с игры забивать. [Эпизод с назначением] пенальти я сам не смотрел, посмотрю, но претензий со стороны соперника я не слышал", - отметил Семак.

"Зенит" второй год подряд выступит в групповом этапе Лиги чемпионов. "Прибавить нужно во всем, это другой уровень. Наши команды редко выходят из группы в Лиге чемпионов и это наш уровень футбола в стране. Результат прост и понятен - прибавлять надо везде", - заключил специалист.