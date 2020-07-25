Футболист "Химок" Данилкин: нас не в чем упрекнуть в финале Кубка России с "Зенитом"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Футболисты подмосковных "Химок" не заслуживают упреков в свой адрес после поражения от "Зенита" в финале Олимп - Кубка России. Такое мнение ТАСС по телефону высказал защитник "Химок" Егор Данилкин.

"Зенит" в четвертый раз стал обладателем Кубка России по футболу

"Двоякое впечатление от финала. С одной стороны обидно, что проиграли, с другой - нам не в чем себя упрекнуть: все выложились, дали настоящий бой чемпиону России, - сказал Данилкин. - На последней минуте компенсированного времени мог сравнять счет, но мяч попал в штангу. В этом момент в голове промелькнули все наши тренировки, теории, вся подготовка, видимо, это был не мой день".

По словам игрока, от прошедшего розыгрыша Кубка России у него остались положительные эмоции. "В нас никто не верил, но мы едва не сотворили сенсацию, - сказал защитник. - Перед финалом команда была допущена к участию в премьер-лиге. Для нас, футболистов, это было, как груз с плеч: на игру выходили, словно на крыльях, это тоже сыграло свою роль".

"После матча в раздевалке руководство клуба сказало спасибо за шикарный матч, передало благодарность от всех болельщиков "Химок", жителей города за непередаваемые эмоции", - добавил он.

Данилкин выступает за "Химки" с 2018 года.