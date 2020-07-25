Главный тренер "Вашингтона" заявил, что у травмированного Самсонова нет коронавируса

ТАСС, 25 июля. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Илья Самсонов, который не сыграет в предстоящем плей-офф из-за травмы, не инфицирован коронавирусом. Об этом сообщил главный тренер команды Тодд Рирден, комментарий которого приводит пресс-сужба НХЛ.

О травме Самсонова было объявлено в субботу. Согласно правилам возобновления сезона, командам запрещается раскрывать подробности травм или болезней игрока.

"У него не положительный тест на коронавирус, а травма. Это все, что я могу сказать на данный момент", - уточнил Рирден.

"Мы расстроены тем, что он не сыграет в плей-офф. У него получился хороший сезон. Но сейчас будет правильным позволить ему спокойно лечиться, чтобы хорошо подготовиться к следующему сезону", - добавил главный тренер команды.

Нынешний сезон стал дебютным для Самсонова в НХЛ. В регулярном чемпионате он провел 26 матчей, одержал 16 побед, отражая 91,3% бросков и пропуская в среднем за игру 2,55 шайбы. Он стал первым вратарем в истории лиги, победившим в своих первых восьми гостевых матчах в НХЛ. Также он установил рекорд клуба, победив в 12 из дебютных 14 игр.