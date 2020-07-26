Игроки покинули площадку перед стартовым матчем WNBA в знак протеста против расизма

ТАСС, 26 июля. Игроки клубов Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) "Нью-Йорк" и "Сиэтл" покинули площадку после исполнения гимна США перед стартовым матчем сезона в знак протеста против расизма. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Позднее баскетболистки вернулись на площадку и провели 26 секунд молчания в память об убитой в марте полицейскими 26-летней сотруднице службы скорой помощи афроамериканке Бреонне Тэйлор. Перед стартовым сбрасыванием баскетболистки Лейшиа Кларендон и Брианна Стюарт выступили с речами, в которых заявили, что этот сезон посвящен Тэйлор и движению Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Победу в матче одержал "Сиэтл" (87:71).