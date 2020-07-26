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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Игроки покинули площадку перед стартовым матчем WNBA в знак протеста против расизма

Позднее баскетболистки вернулись на площадку и провели 26 секунд молчания в память об убитой в марте полицейскими 26-летней сотруднице службы скорой помощи афроамериканке Бреонне Тэйлор

ТАСС, 26 июля. Игроки клубов Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) "Нью-Йорк" и "Сиэтл" покинули площадку после исполнения гимна США перед стартовым матчем сезона в знак протеста против расизма. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Позднее баскетболистки вернулись на площадку и провели 26 секунд молчания в память об убитой в марте полицейскими 26-летней сотруднице службы скорой помощи афроамериканке Бреонне Тэйлор. Перед стартовым сбрасыванием баскетболистки Лейшиа Кларендон и Брианна Стюарт выступили с речами, в которых заявили, что этот сезон посвящен Тэйлор и движению Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Победу в матче одержал "Сиэтл" (87:71).

Все матчи сезона пройдут без зрителей в Брейдентоне (штат Флорида) на территории тренировочной базы IMG Academy.

Многочисленные акции движения Black Lives Matter ознаменовались протестами и беспорядками во многих городах США в конце мая - начале июня после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейские использовали при его задержании удушающий прием. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Во многих видах спорта, включая ведущие национальные футбольные чемпионаты и "Формулу-1", спортсмены приклоняли колено перед спортивными мероприятиями в знак солидарности с движением Black Lives Matter.

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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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