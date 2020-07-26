Матч ЛЧ "Манчестер Сити" - "Реал" под угрозой из-за введенных Британией ограничений

ТАСС, 26 июля. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом" оказался под угрозой срыва из-за того, что власти Великобритании снова ввели обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из Испании. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание As.