В хоккейном клубе ЦСКА не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 26 июля. Очередное тестирование на коронавирусную инфекцию хоккеистов московского ЦСКА не выявило новых случаев заражения в команде. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

21 июля плановое тестирование выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА. Заразившиеся хоккеисты находятся на самоизоляции и консультируются с медицинским штабом клуба. Болезнь протекает бессимптомно.

На данный момент случаи заражения коронавирусом подтверждены в четырех клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 21 июля пресс-служба омского "Авангард" сообщила, что тесты на коронавирусную инфекцию 20 игроков и сотрудников клуба дали положительный результат, в частности, заражен нападающий команды Сергей Шумаков. Результаты девяти тестов на коронавирус игроков и сотрудников череповецкой "Северстали" оказались положительными.

Коронавирусная инфекция была обнаружена у троих игроков московского "Спартака" до начала общего сбора команды, хоккеисты находились на самоизоляции. 10 июля члены клуба прошли тестирование, по итогам которого коронавирус обнаружили у двух хоккеистов и одного члена персонала. Еще одно тестирование было проведено перед началом учебно-тренировочного сбора в Новогорске, положительные результаты тестов зафиксировали у шестерых игроков и одного сотрудника клуба, заболевшие были изолированы дома.

Чемпионат КХЛ в сезоне-2019/20 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, лига не стала определять обладателя Кубка Гагарина. ЦСКА решением Федерации хоккея России по итогам сезона был признан чемпионом России. Старт нового сезона запланирован на 2 сентября.