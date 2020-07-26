Матыцин: Минспорт информирован о сложностях в отношениях РУСАДА и его учредителей

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 26 июля. /ТАСС/. Министерство спорта России информировано о сложностях, существующих в отношениях между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и его учредителями. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Олег Матыцин.

Олимпийский комитет России (ОКР) 14 июля опубликовал отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Аудит за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России). Результаты проверки были переданы в наблюдательный совет РУСАДА, который должен проанализировать характер выявленных нарушений и отреагировать в рамках своих полномочий.

"Мы информированы о существующих сложностях в отношениях учредителей и РУСАДА. Есть юридические механизмы, устав, общее собрание учредителей, есть наблюдательный совет РУСАДА, которые легитимны принимать решения, - сказал Матыцин. - Каждый не должен защищать свои интересы, все должны руководствоваться интересами российской стороны, тем более накануне слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS). Если были допущены ошибки, то люди, которые их допустили, должны понести ответственность".

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу, если их одобрит CAS. Слушания состоятся в период с 2 по 5 ноября.