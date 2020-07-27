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Футбол в Италии

Буффон первым из футболистов стал 10-кратным чемпионом Италии

42-летний вратарь был запасным в победном для "Ювентуса" сезоне
Джанлуиджи Буффон EPA-EFE/LUCA ZENNARO
Описание
Джанлуиджи Буффон
© EPA-EFE/LUCA ZENNARO

ТАСС, 27 июля. Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон обновил рекорд чемпионата Италии по количеству титулов. Об этом сообщает "Газета.Ru".

В воскресенье "Ювентус" оформил девятое подряд чемпионство и 36-е в истории. Для Буффона победа в Серии А стала десятой в карьере. По девять на счету защитников туринцев Леонардо Бонуччи и Джорджио Кьеллини.

42-летний Буффон выступает за "Ювентус" с 2001 года, один сезон провел во французском ПСЖ. Он 12 раз становился лучшим вратарем Италии. В текущем сезоне провел восемь матчей, основным вратарем команды является поляк Войцех Щенсный.

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