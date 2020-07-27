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Футбол в Италии

"Ювентус" девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

Туринский клуб гарантировал себе титул за два тура до окончания первенства
Футболисты "Ювентуса" EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO
Описание
Футболисты "Ювентуса"
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 27 июля. "Ювентус" выиграл чемпионат Италии по футболу. Туринский клуб гарантировал себе титул за два тура до окончания первенства, обыграв в воскресенье дома "Сампдорию" со счетом 2:0 благодаря голам Криштиану Роналду и Федерико Бернардески.

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"Ювентус" по итогам 36 туров набрал 83 очка и стал недосягаем для идущего вторым "Интера" (76 очков).

"Ювентус" стал чемпионом девятый раз подряд и 36-й в истории. Это самый титулованный клуб в итальянском футболе. Также на счету туринцев рекордное количество побед в Кубке (13) и Суперкубке (8) Италии. Кроме того, "Ювентус" был лишен чемпионских титулов сезонов-2004/05 и 2005/06 после коррупционного скандала. В финале Кубка Италии текущего сезона "Ювентус" проиграл "Наполи" в серии пенальти (основное время - 0:0).

На международной арене клуб дважды становился победителем Лиги чемпионов, трижды - Кубка УЕФА, по два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, по разу - Кубок обладателей кубков и Кубок Интертото.

"Ювентус" привел к чемпионству тренер Маурицио Сарри, который возглавил команду перед началом сезона. 61-летний специалист стал самым возрастным тренером, завоевавшим "скудетто". После перерыва из-за пандемии коронавируса клуб одержал шесть побед в чемпионате, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение в гостевом матче против "Милана" (2:4).

Лучшим бомбардиром "Ювентуса" в чемпионате является Криштиану Роналду с 31 голом, в списке снайперов Серии А он располагается на втором месте вслед за форвардом "Лацио" Чиро Иммобиле (35 голов).

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус36265575-3883
2Интер362210477-3676
3Аталанта36229596-4575
4Лацио36236776-3975
5Рома361971071-4864
6Милан361791056-4560
7Наполи361781158-4759
8Сассуоло361391464-6248
9Верона3611131244-4846
10Болонья3612101451-6046
11Парма361371651-5246
12Фиорентина3610131344-4743
13Удинезе361191635-4942
14Кальяри3610121450-5342
15Сампдория361251946-6041
16Торино361161943-6439
17Дженоа36991844-6836
18Лечче36882047-8032
19Брешия36662434-7624
20СПАЛ36552626-7120

 

Теги
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