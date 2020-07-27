"Ювентус" девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

ТАСС, 27 июля. "Ювентус" выиграл чемпионат Италии по футболу. Туринский клуб гарантировал себе титул за два тура до окончания первенства, обыграв в воскресенье дома "Сампдорию" со счетом 2:0 благодаря голам Криштиану Роналду и Федерико Бернардески.
"Ювентус" по итогам 36 туров набрал 83 очка и стал недосягаем для идущего вторым "Интера" (76 очков).
"Ювентус" стал чемпионом девятый раз подряд и 36-й в истории. Это самый титулованный клуб в итальянском футболе. Также на счету туринцев рекордное количество побед в Кубке (13) и Суперкубке (8) Италии. Кроме того, "Ювентус" был лишен чемпионских титулов сезонов-2004/05 и 2005/06 после коррупционного скандала. В финале Кубка Италии текущего сезона "Ювентус" проиграл "Наполи" в серии пенальти (основное время - 0:0).
На международной арене клуб дважды становился победителем Лиги чемпионов, трижды - Кубка УЕФА, по два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, по разу - Кубок обладателей кубков и Кубок Интертото.
"Ювентус" привел к чемпионству тренер Маурицио Сарри, который возглавил команду перед началом сезона. 61-летний специалист стал самым возрастным тренером, завоевавшим "скудетто". После перерыва из-за пандемии коронавируса клуб одержал шесть побед в чемпионате, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение в гостевом матче против "Милана" (2:4).
Лучшим бомбардиром "Ювентуса" в чемпионате является Криштиану Роналду с 31 голом, в списке снайперов Серии А он располагается на втором месте вслед за форвардом "Лацио" Чиро Иммобиле (35 голов).
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|36
|26
|5
|5
|75-38
|83
|2
|Интер
|36
|22
|10
|4
|77-36
|76
|3
|Аталанта
|36
|22
|9
|5
|96-45
|75
|4
|Лацио
|36
|23
|6
|7
|76-39
|75
|5
|Рома
|36
|19
|7
|10
|71-48
|64
|6
|Милан
|36
|17
|9
|10
|56-45
|60
|7
|Наполи
|36
|17
|8
|11
|58-47
|59
|8
|Сассуоло
|36
|13
|9
|14
|64-62
|48
|9
|Верона
|36
|11
|13
|12
|44-48
|46
|10
|Болонья
|36
|12
|10
|14
|51-60
|46
|11
|Парма
|36
|13
|7
|16
|51-52
|46
|12
|Фиорентина
|36
|10
|13
|13
|44-47
|43
|13
|Удинезе
|36
|11
|9
|16
|35-49
|42
|14
|Кальяри
|36
|10
|12
|14
|50-53
|42
|15
|Сампдория
|36
|12
|5
|19
|46-60
|41
|16
|Торино
|36
|11
|6
|19
|43-64
|39
|17
|Дженоа
|36
|9
|9
|18
|44-68
|36
|18
|Лечче
|36
|8
|8
|20
|47-80
|32
|19
|Брешия
|36
|6
|6
|24
|34-76
|24
|20
|СПАЛ
|36
|5
|5
|26
|26-71
|20