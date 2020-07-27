Бонуччи назвал чемпионство "Ювентуса" самым сложным за последние годы

"Ювентус" девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

В воскресенье "Ювентус" за два тура до окончания первенства оформил девятое подряд чемпионство.

"Это самый красивый титул, потому что он получился самым сложным. В этом сезоне мы начали новую эру, новая философия тренера повлекла за собой много проблем. Но мы продолжали биться до конца, даже при том, что допускали большое количество ошибок", - сказал Бонуччи.

Сезон длится уже 11 месяцев из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса. "В это время было непросто, мир изменился за три месяца. Было непросто вернуться к прежнему ритму, но мы сделали это", - отметил защитник.

"Ювентус" привел к чемпионству тренер Маурицио Сарри, который возглавил команду перед началом сезона. 61-летний специалист стал самым возрастным тренером, завоевавшим "скудетто". "Мы изо всех сил старались понять философию тренера, при этом мы оставались командой, работали великолепно, более чем великолепно", - заключил Бонуччи.

"Ювентус" стал чемпионом 36-й раз. Это самый титулованный клуб в итальянском футболе. Также на счету туринцев рекордное количество побед в Кубке (13) и Суперкубке (8) Италии.