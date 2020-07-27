Сарри отметил, что ему было непросто заставить работать коллективно звезд "Ювентуса"

ТАСС, 27 июля. Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри, завоевавший в первый год работы с командой чемпионский титул, рассказал, что ему было сложно выстроить игру команды в нападении с учетом индивидуальных особенностей сильнейших футболистов. Комментарий тренера приводит Sky Sport Italia .

В воскресенье "Ювентус" за два тура до окончания первенства Италии оформил девятое подряд чемпионство.

"Это особенное чувство. Побеждать трудно, еще труднее побеждать постоянно. В спорте не бывает гарантированных побед. Это была не прогулка в парке, а долгая, сложная, нервная работа, и команда заслуживает уважения за то, что продолжает находить мотивацию после восьми подряд чемпионских титулов", - сказал тренер.

Сарри перед началом сезона сменил на посту главного тренера Массимилиано Аллегри. Руководство клуба рассчитывало, что с новым наставником команда будет эффектнее и эффективнее действовать в атаке. "Нельзя прийти в клуб, который выиграл восемь титулов подряд, и сразу начать все менять, это неразумно. У нас были тактические трудности, не получалось заставить индивидуально сильных игроков работать вместе. Поэтому зачастую Пауло Дибала и Криштиану Роналду не выходили одновременно в стартовом составе", - рассказал специалист.

До этого Сарри никогда не побеждал в национальном чемпионате в качестве тренера. 61-летний специалист стал самым возрастным тренером, завоевавшим "скудетто". "После матча я сказал футболистам, что если им удалось завоевать титул даже под моим руководством, то они, должно быть, действительно хороши", - пошутил тренер.

Чемпионат Италии был прерван из-за пандемии 9 марта и возобновился 20 июня. "Перед паузой мы набрали ход, но все растеряли с возобновлением сезона. Я наблюдал подобное во многих командах - потеря концентрации, расслабленность. Но, наверное, это общая проблема", - прокомментировал он.