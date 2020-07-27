Малкин заявил, что полностью сфокусирован на игре в плей-офф НХЛ

Из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно, сезон после паузы возобновится 1 августа матчами плей-офф, которые пройдут в двух городах - Эдмонтоне (для команд Западной конференции) и Торонто (для команд Востока).

"Все мои мысли и стремления направлены на победу, - сказал Малкин. - Конечно, я всегда думаю о кубках. Я рад вернуться на лед, это моя работа, я занимаюсь этим всю свою жизнь. Мы любим игру, я всегда хочу помогать команде побеждать, сейчас я крайне сфокусирован на задаче".

В текущем сезоне Малкин провел 55 матчей, в которых набрал 74 (25 шайб + 49 передач) очка. Российский форвард трижды выигрывал Кубок Стэнли с "Питтсбургом".

"Питтсбург" начнет путь в плей-офф НХЛ с раунда плей-ин, где сыграет в серии до трех побед с "Монреалем" в Торонто. Победитель противостояния выйдет в 1/8 финала Кубка Стэнли.