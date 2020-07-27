СМИ: капитан "Зенита" Иванович перейдет в "Эвертон"

По информации источника, 36-летний серб, контракт которого c петербуржцами завершается 31 июля, подпишет соглашение с "Эвертоном", так как ливерпульский клуб сейчас возглавляет Карло Анчелотти. Итальянский специалист работал с защитником в лондонском "Челси" и хотел бы видеть его у себя в команде. Переговоры находятся в заключительной стадии.

Иванович выступает за "Зенит" с февраля 2017 года, в прошедшем сезоне Иванович был назначен капитаном команды. За петербуржцев защитник провел 125 игр, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом России (2019, 2020) и обладателем кубка страны (2020).

В составе "Челси" Иванович выступал на протяжении девяти лет и вместе с командой выиграл чемпионат Англии (2010, 2015), три раза кубок страны (2009, 2010, 2012), стал обладателем Суперкубка Англии (2009), выиграл Лигу чемпионов (2012) и Лигу Европы (2013). Также Иванович играл за сербские "Ремонт", "Срем" и ОФК и московский "Локомотив", с которым в 2007 году выиграл Кубок России.