Чемпион Англии в составе "Ливерпуля" Ловрен перешел в "Зенит"

Срок соглашения с 31-летним защитником рассчитан на три года. Ранее британский телеканал Sky Sports сообщал, что сумма трансфера футболиста составит около €12 млн. Контракт Ловрена с "Ливерпулем" был рассчитан до лета 2021 года.

"Я счастлив и горд за то, что перешел в "Зенит", - сказал Ловрен. - Хочу поблагодарить Сергея Семака и Александра Медведева (главный тренер и гендиректор "Зенита" соответственно - прим. ТАСС) за то, что этот переход состоялся. Я знал, что "Зенит" уделяет очень большое внимание еврокубкам и особенно - Лиге чемпионов, это тоже важно для меня. Я уже оставил свой след в этом турнире, но мне этого мало - теперь я хочу передать свой опыт новым партнерам и помочь команде пройти как можно дальше".

В минувшем сезоне в составе "Ливерпуля" Ловрен стал чемпионом Англии. Всего он провел 15 матчей, отметился одним голом и одной голевой передачей во всех турнирах в прошедшем сезоне.

Ловрен выступает за "Ливерпуль" с 2014 года, вместе с командой он также стал победителем Лиги чемпионов (сезон-2018/19) и финалистом Лиги Европы (2015/16). Также Ловрен играл за хорватские клубы "Интер" из Запрешича и "Динамо" (Загреб), французский "Лион" и английский "Саутгемптон". В составе сборной Хорватии Ловрен провел 57 матчей, забив три мяча и став серебряным призером чемпионата мира 2018 года.

"Зенит" в сезоне-2019/20 выиграл чемпионат России и стал обладателем кубка страны. В следующем сезоне петербургский клуб выступит в групповом раунде Лиги чемпионов.