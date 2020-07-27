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Юбилей Олимпиады-1980

Прощание с олимпийским чемпионом Иваницким состоится 29 июля в манеже ЦСКА

Отпевание пройдет в храме Святителя Николая в Хамовниках

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Прощание с олимпийским чемпионом по вольной борьбе, комментатором церемоний открытия и закрытия Игр-1980 Александром Иваницким пройдет 29 июля. Об этом ТАСС сообщила внучка Иваницкого Анна Иваницкая.

Прощание состоится в легкоатлетическом манеже ЦСКА на Ленинградском проспекте, начало церемонии - 10:00. Отпевание пройдет в храме Святителя Николая в Хамовниках.

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22 июля 82-летний Иваницкий ушел в лес за грибами в окрестностях подмосковной Рузы, перестал выходить на связь, позднее начались его поиски. Его тело было найдено 25 июля. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что смерть олимпийского чемпиона, по предварительным данным, не носит криминального характера.

Иваницкий - чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, четырехкратный чемпион мира, многократный победитель и призер чемпионатов СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Работал главным редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР, комментировал церемонии открытия и закрытия Олимпиады-80 в Москве, работал на телеканалах РТР, "НТВ Плюс", "Матч ТВ". Также он преподавал в МГУ имени М. В. Ломоносова.

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