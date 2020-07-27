Степашин: УЕФА не имеет претензий к "Динамо" по соблюдению финансового fair play

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не имеет претензий к московскому клубу "Динамо" в плане соблюдения финансового fair play. Об этом сообщил ТАСС член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин.

"Динамо" сыграет в еврокубках впервые с сезона-2014/15. Тогда бело-голубые дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где уступили итальянскому "Наполи", это достижение является наивысшим для "Динамо" в истории Кубка УЕФА / Лиги Европы. "Динамо" по спортивному принципу добилось путевки в Лигу Европы сезона-2015/16, но УЕФА отстранил клуб от участия из-за нарушения финансового fair play.

"Мы получили подтверждение от УЕФА, что претензий в этой части к "Динамо" нет", - сказал член совета директоров.

В пресс-службе УЕФА сообщили ТАСС, что организация начнет проверку всех клубов на соблюдение финансового fair-play, участвующих в Лиге Европы в сезоне-2020/21, включая и "Динамо", после старта соревнований. Бело-голубые по итогам Тинькофф - Российской премьер-лиги заняли шестое место, что позволило команде попасть во второй квалификационный раунд Лиги Европы после победы "Зенита" в Олимп - Кубке России.