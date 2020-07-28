Жуков: сборная России будет бороться за победу на Всемирной шахматной онлайн-олимпиаде

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России традиционно будет бороться за победу на Всемирной шахматной онлайн-олимпиаде, несмотря на сильную конкуренцию. Такое мнение высказал ТАСС первый вице-спикер Госдумы, вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Александр Жуков.

Всемирная шахматная онлайн-олимпиада проходит с 25 июля по 30 августа.

"Я считаю, что шахматы - единственный вид спорта, нормально функционировавший во время пандемии. И первая онлайн-олимпиада - это что-то потрясающее, - сказал Жуков. - Наша сборная, как всегда, будет бороться за первое место, конкуренты очень сильные - американцы, китайцы, сборная Армении, выигрывавшая две подряд олимпиады. Но наша команда будет биться за победу традиционно".

Сборная России начнет выступление с плей-офф, который стартует 19 августа.