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Шахматные турниры

Жуков: сборная России будет бороться за победу на Всемирной шахматной онлайн-олимпиаде

Соревнования проходят с 25 июля по 30 августа
Вице-президент ФШР Александр Жуков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Вице-президент ФШР Александр Жуков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России традиционно будет бороться за победу на Всемирной шахматной онлайн-олимпиаде, несмотря на сильную конкуренцию. Такое мнение высказал ТАСС первый вице-спикер Госдумы, вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Александр Жуков.

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Всемирная шахматная онлайн-олимпиада проходит с 25 июля по 30 августа.

"Я считаю, что шахматы - единственный вид спорта, нормально функционировавший во время пандемии. И первая онлайн-олимпиада - это что-то потрясающее, - сказал Жуков. - Наша сборная, как всегда, будет бороться за первое место, конкуренты очень сильные - американцы, китайцы, сборная Армении, выигрывавшая две подряд олимпиады. Но наша команда будет биться за победу традиционно".

Сборная России начнет выступление с плей-офф, который стартует 19 августа.

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