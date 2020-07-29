Футболист Олег Шатов покинул "Зенит"

Шатов выступал за "Зенит" с 2013 года с перерывом. В составе петербургского клуба 30-летний уроженец Нижнего Тагила провел 200 матчей, забил 31 мяч и отдал 44 результативные передачи. Вместе с "Зенитом" он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Шатов начал профессиональную карьеру в мини-футбольном клубе "ВИЗ-Синара". В 2007-м стал игроком екатеринбургского "Урала", в составе которого провел более 127 матчей и был признан лучшим игроком команды по итогам 2010 года. В 2012-м перешел в "Анжи", где выиграл бронзовые медали чемпионата России. В 2018 году на правах аренды полузащитник выступал за "Краснодар".

Он играл на чемпионате мира и первенстве Европы в составе сборной России. Всего за национальную команду Шатов провел 28 игр и отметился двумя голами. В последний раз выходил на поле в составе сборной в 2016 году. Он трижды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.