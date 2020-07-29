Выигравший юниорский ЧМ бобслеист Гайтюкевич продолжит готовиться к сезону самостоятельно

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Бобслеист Ростислав Гайтюкевич, выигравший на юниорском чемпионате мира 2020 года в Германии золотую и серебряную награды, продолжит готовиться к новому сезону отдельно от основной команды. Об этом сообщила ТАСС личный тренер спортсмена Анна Макарова.

26-летний пилот Гайтюкевич на февральском ЧМ среди юниоров в Винтерберге выиграл золото в соревновании бобов-четверок и серебро в двойках. После этого он был включен в состав взрослой сборной России на чемпионат мира в немецком Альтенберге, где вынужден был сняться с соревнований из-за падения в одном из заездов. Первый летний сбор Гайтюкевич проводил в Павловске Воронежской области отдельно от основной команды, которая тренируется сейчас в подмосковном Парамонове.

"Мы приняли решение, что в августе Ростислав будет тренироваться также в Павловске самостоятельно под руководством личных тренеров, - сказала Макарова. - Считаем, что переходить к ледовой подготовке уже в августе преждевременно, так как этот сезон стартует позже обычного. Мы берем всю ответственность на себя и предварительно согласовали все наши действия с тренерским штабом сборной и лично президентом федерации Еленой Аникиной".

Сборная России по бобслею заедет на второй сбор в Парамоново 8 августа.