Терюшков: "Химки" сохранят состав прошлого сезона перед стартом РПЛ

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки, выступавшие за "Химки" в прошлом сезоне, будут готовиться к предстоящему старту Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС рассказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Лантратов: "Химки" в ФНЛ показали, что достойны играть в премьер-лиге

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Химчане по итогам досрочно завершившегося сезона-2019/20 первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) заняли второе место в турнирной таблице, которое позволило подмосковному клубу выйти в РПЛ. В финале Кубка России они уступили "Зениту" со счетом 0:1.

"Состав боевой, что показал матч с "Зенитом". Все остаются, Сергей Николаевич [Юран] (главный тренер "Химок" - прим. ТАСС) со всеми проговорил", - сказал Терюшков.

"Сергей Николаевич работает, готовит команду к первому матчу с ЦСКА, никаких вопросов к нему нет", - добавил министр.