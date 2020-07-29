МГУ не закроет антидопинговую лабораторию после запрета WADA работать с любыми пробами

Московская антидопинговая лаборатория была лишена аккредитации WADA в ноябре 2015 года. В мае 2016-го WADA вернуло лаборатории право делать анализы образцов крови для биологического паспорта спортсмена. Это разрешение действовало до 22 января, когда WADA после скандала с базой данных московской лаборатории запретило ей любую работу с допинг-пробами (мочи и крови).

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Национальная антидопинговая лаборатория при Московском государственном университете (МГУ) не будет закрыта, она готова возобновить изучение допинг-проб сразу после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) даст на это разрешение. Об этом сообщил ТАСС ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Мы находимся в непрерывной переписке с WADA, пока оно запрещает нашей лаборатории функционировать, она будет находиться в стадии готовности до решения тех вопросов, которые от МГУ не зависят. Люди продолжают работать, все нормально. В лаборатории стоит очень дорогое оборудование, холодильные установки, которые нуждаются в постоянном техническом обслуживании", - заметил Садовничий.

В конце декабря 2018 года состоялось торжественное открытие нового здания московской антидопинговой лаборатории при МГУ. Однако вся деятельность по проверке допинг-проб крови до конца января проходила в старом здании по причине того, что против переезда возражало WADA.

"Хочу заметить, что мы эту лабораторию сделали тогда, когда это нужно было сделать. Мы выделили для нее отдельное очень хорошее здание, вложили значительные средства, сделав все по мировым стандартам. Все сотрудники прежней лаборатории были переведены в штат МГУ", - продолжил собеседник ТАСС.

"Пока наша лаборатория не занимается другими научными исследованиями. Не будем забегать вперед, но такие мысли, безусловно, у нас есть. Те средства, которые мы вложили, безусловно должны работать на российскую науку. У нас есть ученые, которые готовы работать в таких лабораториях", - заключил Садовничий.

Санкции и суд

В ноябре 2015 года WADA признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, также была приостановлена деятельность Антидопингового центра (антидопинговой лаборатории). Позднее занимавший в тот период пост премьер-министра Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присоединении Антидопингового центра к МГУ им. Ломоносова. В конце декабря 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет созданной в МГУ имени М. В. Ломоносова национальной антидопинговой лаборатории осуществлять уставную деятельность, в частности ввозить и вывозить наркотические и психотропные вещества для исследования допинг-проб спортсменов. В 2017 году было принято решение о выделении под лабораторию нового здания, которое находилось бы в непосредственной близости от МГУ.