"Рубин" объявил о подписании контракта с бывшим футболистом "Зенита" Шатовым

Соглашение между 30-летним футболистом и "Рубином" рассчитано на два года с возможностью продления еще на год.

ТАСС, 29 июля. Футбольный клуб "Рубин" подписал контракт с российским полузащитником Олегом Шатовым. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Ранее Шатов выступал за "Зенит". В среду пресс-служба санкт-петербургского клуба сообщила о том, что игрок покидает команду в связи с истечением контракта.

В составе петербургского клуба Шатов провел 200 матчей, забил 31 мяч и отдал 44 результативные передачи. Вместе с "Зенитом" он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем кубка и суперкубка страны.

Шатов начал профессиональную карьеру в мини-футбольном клубе "ВИЗ-Синара". В 2007-м стал игроком екатеринбургского "Урала", в составе которого провел более 127 матчей и был признан лучшим игроком команды по итогам 2010 года. В 2012-м он перешел в махачкалинский "Анжи", где выиграл бронзовые медали чемпионата России. В 2018 году на правах аренды выступал за "Краснодар".

Полузащитник провел 28 игр в составе сборной России и отметился двумя голами. Он трижды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.