Фонд "Росконгресс" учредит премию имени олимпийского чемпиона по борьбе Иваницкого

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Фонд "Росконгресс" учредит премию "Жизнь после жизни" имени олимпийского чемпиона по борьбе, комментатора церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр 1980 года Александра Иваницкого. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора фонда Георгий Брюсов.

"Провожая большого русского человека и давнего друга, представительная делегация во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и депутатом Государственной думы, первым федеральным министром спорта, мастером спорта по классической борьбе Борисом Иванюженковым предложила учредить премию "Жизнь после жизни" имени Александра Иваницкого, которой будут отмечаться легенды спорта, сделавшие успешную карьеру в жизни после завершения спортивной. Так как это сделал русский самородок Александр Владимирович Иваницкий. Приступаем к реализации этой идеи", - сказал Брюсов.

22 июля 82-летний Иваницкий ушел в лес за грибами в окрестностях подмосковной Рузы, затем перестал выходить на связь, позднее начались его поиски. Тело было найдено 25 июля.

Иваницкий - чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, четырехкратный чемпион мира, многократный победитель и призер чемпионатов СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Работал главным редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР, комментировал церемонии открытия и закрытия Олимпиады-80 в Москве, работал на телеканалах РТР, "НТВ Плюс", "Матч ТВ". Автор документальных фильмов "Залог победы", "Жизнь после жизни". Также он преподавал в МГУ имени М. В. Ломоносова.