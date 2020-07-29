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Летние олимпийские виды спорта

Мамиашвили: Владикавказ готов организовать чемпионат России по борьбе на высоком уровне

Турнир планируется провести 9-11 октября

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Чемпионат России по вольной борьбе 2020 года пройдет в октябре во Владикавказе, поскольку регион гарантировал проведение турнира на высоком уровне. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Турнир планируется провести 9-11 октября.

"Мы долго обсуждали это решение, и сегодня оно было принято. Мы планируем провести чемпионат России в октябре во Владикавказе, хотя, конечно, все зависит от условий проведения соревнований к тому моменту. Надеюсь, у нас будет эта возможность, но сегодня еще сохраняются определенные ограничения, - сказал Мамиашвили. - Мы благодарны Владикавказу, который обязался предоставить максимально комфортные условия гостям и участникам турнира. В пользу Владикавказа желание провести этот чемпионат и традиционно хорошая логистика".

Турнир изначально должен был пройти в апреле в Улан-Удэ, но его пришлось перенести из-за пандемии.

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