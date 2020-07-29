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Летние олимпийские виды спорта

Чемпионат России по вольной борьбе пройдет во Владикавказе

Соревнования состоятся 9-11 октября

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 июля. /ТАСС/. Чемпионат России по вольной борьбе пройдет в октябре в Северной Осетии. Об этом сообщил в Instagram сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев.

"Сегодня было принято решение о проведении чемпионата России по вольной борьбе - 2020 во Владикавказе! Оно было согласовано с президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Геразиевичем Мамиашвили и главой Республики Северная Осетия - Алания Вячеславом Зелимхановичем Битаровым", - говорится в сообщении.

Соревнования пройдут с 9 по 11 октября.

Турнир изначально должен был пройти в апреле в Улан-Удэ, но его пришлось перенести из-за пандемии.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичФадзаев, Арсен СулеймановичСеверная ОсетияЛетние олимпийские виды спорта
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