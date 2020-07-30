Молодежный чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в августе 2021 года

ТАСС, 30 июля. Молодежный чемпионат мира по легкой атлетике (не старше 20 лет) в 2021 году состоится с 17 по 22 августа в Найроби. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

В 2020 году молодежный чемпионат мира также должен был пройти в Найроби, однако турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Кроме того, совет World Athletics утвердил новые даты командного чемпионата мира по спортивной ходьбе в Минске, соревнования пройдут 23-24 апреля 2022 года.

"Смещение календаря, вызванное пандемией, усложнило планирование международных соревнований на следующие два года. Тем не менее мы сделали все возможное, чтобы выбрать даты, которые, по нашему мнению, комфортны и предоставляют спортсменам и организаторам соревнований лучший шанс проявить себя на международной арене", - сказал президент World Athletics Себастьян Коу.

Из-за пандемии в 2020 году были отложены шесть этапов Бриллиантовой лиги, на следующий год перенесен чемпионат мира в помещении в китайском Нанкине (традиционно проходит в четные годы). Коу допустил, что чемпионат мира, который запланирован на 2021 год в американском Юджине (штат Орегон), может быть перенесен на 2022 год.