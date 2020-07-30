Сергей Егоров назначен спортивным директором футбольного клуба "Химки"

ТАСС, 30 июля. Подмосковный футбольный клуб "Химки" объявил о назначении на пост спортивного директора Сергея Егорова. Об этом сообщает пресс-служба "Химок".

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"Рады приветствовать Сергея Викторовича в "Химках". Желаем успехов и продуктивной работы в нашем клубе", - говорится в сообщении.

Егорову 47 лет, ранее он занимал пост спортивного директора калининградской "Балтики" (2008-2015). Также работал исполнительным директором карагандинского "Шахтера" и был спортивным директором воронежского "Факела".

"Химки" по итогам сезона-2019/20 заняли второе место в завершившемся досрочно из-за пандемии коронавируса первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и завоевали право на участие в высшем дивизионе чемпионата страны. 25 июля подмосковный клуб проиграл петербургскому "Зениту" в финале Олимп - Кубка России (0:1). В первом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Химки" сыграют с московским ЦСКА, встреча пройдет 8 августа на "Арене-Химки".