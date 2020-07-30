Бывший глава ВФЛА Юрченко заявил, что доволен решением совета World Athletics

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко остался доволен решением совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по российскому вопросу. Об этом он сообщил ТАСС.

В четверг совет World Athletics принял решение рекомендовать конгрессу организации полное исключение ВФЛА из состава членов организации, если российская сторона не выплатит штраф до 15 августа. При этом министр спорта РФ Олег Матыцин в письме гарантировал выплату штрафа.

"Я очень доволен решением, которое принял сегодня совет World Athletics, и рад тому, что нашлись источники финансирования для оплаты штрафа", - сказал Юрченко.