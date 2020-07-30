Свищев считает, что внутри ВФЛА необходимо навести порядок

В четверг совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) рекомендовал исключить ВФЛА в случае неуплаты штрафа до 15 августа. Причиной решения стала невыплата до 1 июля штрафа в размере $5 млн за фальсификацию документов прежним руководством ВФЛА по делу российского прыгуна Данила Лысенко. Помимо этого, ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн. Министр спорта Олег Матыцин заверил руководство World Athletics в том, что штраф будет выплачен до 15 августа.

"Промежуточный результат достигнут, это хорошее решение, - сказал Свищев. - Без России легкая атлетика будет неполноценной. Пусть это и не самые простые условия восстановления, но других вариантов, кроме как договариваться, у нас нет. Слишком уже запустили этот процесс".

"Что касается штрафа, то это не может быть платеж из бюджета. Значит, министр знает, где найти средства, и провел переговоры. Важно также навести порядок внутри федерации и выполнять дорожную карту восстановления. Потенциальное исключение может стать негативным примером для других федераций", - добавил собеседник агентства.

Ранее World Athletics наложила штраф на ВФЛА в размере $5 млн за фальсификацию документов руководством Всероссийской федерации легкой атлетики во главе с Дмитрием Шляхтиным по делу российского прыгуна Данила Лысенко. В случае невыплаты задолженности и невыполнения пожеланий по плану российские спортсмены потеряют право выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Если ВФЛА выполнит обязательства, то, согласно решению совета от 12 марта, до 10 российских спортсменов смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой World Athletics. Данное ограничение может быть пересмотрено в декабре на основе прогресса, выполненного российской стороной.