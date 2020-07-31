Министерский грант. Российская легкая атлетика получила еще один шанс на исправление

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) пошла на уступки Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и отсрочила выплату задолженности до 15 августа после того, как получила письмо от министра спорта РФ Олега Матыцина с гарантиями погашения долга к этому сроку. Однако в случае невыполнения обязательств российскую легкую атлетику ждет полное исключение из мировой спортивной семьи.

Совет World Athletics на своем предыдущем заседании, которое состоялось 12 марта, принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко. Эту сумму необходимо было выплатить до 1 июля. К этому же сроку ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн. Несмотря на все попытки Евгения Юрченко, возглавлявшего федерацию с конца февраля до середины июля, найти деньги, задолженность к 1 июля не была погашена, что грозило ВФЛА полным исключением из World Athletics и запретом российским легкоатлетам выступать на международных стартах в любом статусе.

30 июля совет World Athletics, получив гарантийное письмо от министра спорта Матыцина, принял решение отсрочить выплату долга в $6,31 млн и рекомендовать внеочередному конгрессу организации лишить ВФЛА членства в World Athletics в случае неуплаты до 15 августа.

"Мне трудно оценивать итоги заседания совета и решение, - сказал журналистам Матыцин. - Считаю, оно на сегодняшний день конструктивно, мы видим желание со стороны World Athletics взаимодействовать с российской стороной. Нам предстоит вместе сложная работа по созданию условий для возобновления членства. Сегодня мы достигли договоренностей, которые позволяют надеяться на конструктивный этап, если все условия будут выполнены, будет возможен выход российской атлетики из кризиса".

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, в свою очередь, заметил, что ситуация вокруг ВФЛА по-прежнему остается тяжелой. "Решения совета World Athletics воспринимаю как возможность формирования отправной точки для возобновления предметных переговоров по всем накопившимся вопросам. Уверен, важную роль в том, что для ВФЛА сохранена возможность двигаться в сторону выхода из кризиса, сыграло письмо министра спорта", - отметил глава ОКР.

"Матыцин открыл кислород"

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в беседе с ТАСС отметил, что у ВФЛА появилась возможность сделать первые шаги на пути к своему возвращению. "Все решило письмо министра спорта, он совершил серьезный шаг, и я его приветствую. Министр спорта открыл кислород российской легкой атлетике. Если бы этого письма не было, я убежден, совет World Athletics принял бы категоричное решение. World Athletics оставила для нас дверь открытой. Формально все сроки были пропущены, ничего сделано не было, но сейчас открывается замечательная возможность стабилизировать ситуацию. Я приветствую мудрость, которая была проявлена", - сказал Ганус.