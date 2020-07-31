Министерский грант. Российская легкая атлетика получила еще один шанс на исправление

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) пошла на уступки Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и отсрочила выплату задолженности до 15 августа после того, как получила письмо от министра спорта РФ Олега Матыцина с гарантиями погашения долга к этому сроку. Однако в случае невыполнения обязательств российскую легкую атлетику ждет полное исключение из мировой спортивной семьи.
Совет World Athletics на своем предыдущем заседании, которое состоялось 12 марта, принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко. Эту сумму необходимо было выплатить до 1 июля. К этому же сроку ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн. Несмотря на все попытки Евгения Юрченко, возглавлявшего федерацию с конца февраля до середины июля, найти деньги, задолженность к 1 июля не была погашена, что грозило ВФЛА полным исключением из World Athletics и запретом российским легкоатлетам выступать на международных стартах в любом статусе.
30 июля совет World Athletics, получив гарантийное письмо от министра спорта Матыцина, принял решение отсрочить выплату долга в $6,31 млн и рекомендовать внеочередному конгрессу организации лишить ВФЛА членства в World Athletics в случае неуплаты до 15 августа.
"Мне трудно оценивать итоги заседания совета и решение, - сказал журналистам Матыцин. - Считаю, оно на сегодняшний день конструктивно, мы видим желание со стороны World Athletics взаимодействовать с российской стороной. Нам предстоит вместе сложная работа по созданию условий для возобновления членства. Сегодня мы достигли договоренностей, которые позволяют надеяться на конструктивный этап, если все условия будут выполнены, будет возможен выход российской атлетики из кризиса".
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, в свою очередь, заметил, что ситуация вокруг ВФЛА по-прежнему остается тяжелой. "Решения совета World Athletics воспринимаю как возможность формирования отправной точки для возобновления предметных переговоров по всем накопившимся вопросам. Уверен, важную роль в том, что для ВФЛА сохранена возможность двигаться в сторону выхода из кризиса, сыграло письмо министра спорта", - отметил глава ОКР.
"Матыцин открыл кислород"
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в беседе с ТАСС отметил, что у ВФЛА появилась возможность сделать первые шаги на пути к своему возвращению. "Все решило письмо министра спорта, он совершил серьезный шаг, и я его приветствую. Министр спорта открыл кислород российской легкой атлетике. Если бы этого письма не было, я убежден, совет World Athletics принял бы категоричное решение. World Athletics оставила для нас дверь открытой. Формально все сроки были пропущены, ничего сделано не было, но сейчас открывается замечательная возможность стабилизировать ситуацию. Я приветствую мудрость, которая была проявлена", - сказал Ганус.
Юрченко, официально покинувший пост президента ВФЛА 28 июля, признался ТАСС, что очень доволен решением совета World Athletics.
"Рад тому, что нашлись источники финансирования для оплаты штрафа, рад, что многомесячная работа по решению проблем ВФЛА получила сегодня добрые новости, - сказал бывший глава федерации. - Срок уплаты штрафа перенесен на 45 дней - с 1 июля на 15 августа, деньги, по заявлению министра спорта Олега Матыцина, будут к этой дате уплачены. Вопрос об исключении ВФЛА из World Athletics на повестке дня не стоит. Особо хочется поблагодарить тех меценатов, которые в этот сложный период протянули руку помощи российской легкой атлетике, я покинул пост президента ВФЛА и благодарен судьбе за то, что получил поистине бесценный опыт в новой для себя отрасли".
Исполняющий обязанности президента ВФЛА Алексей Плотников сказал, что воспринял решения совета World Athletics с большим энтузиазмом и позитивом. "Они позволили нам получить отсрочку по комплексу вопросов - выплате штрафа, разработке плана по восстановлению, а главное, у наших спортсменов появилась надежда на выступление на международных стартах", - отметил он.
"Я также хотел бы поблагодарить Министерство спорта России, Олимпийский комитет России за их поддержку, помощь и неоценимый вклад в нашу общую работу по отстаиванию интересов российской легкой атлетики", - добавил Плотников.
Когда теплится надежда
Бронзовый призер последних чемпионатов мира и Европы в прыжках в высоту Илья Иванюк в беседе с корреспондентом ТАСС признался, что испытывает чувство сдержанного оптимизма после того, как прочитал последние легкоатлетические новости.
"Когда я узнал, что World Athletics дала нам отсрочку до 15 августа, моя первая реакция была - надежда умирает последней. Подумал, что ситуация, в которой находимся мы, спортсмены, сейчас может потихоньку меняться и все вернется хотя бы к ситуации, которая была год назад. Конечно, я надеюсь, что смогу уже в этом году выйти на международные старты. С другой стороны, за все эти годы звучало так много обещаний, которые часто не выполнялись. Но будем ждать, что сейчас будет все хорошо", - сказал Иванюк.
Тренер серебряного призера чемпионата мира - 2019 в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов выразил надежду на то, что заявления World Athletics и российского спортивного руководства воплотятся в жизнь.
"Решение международной федерации отложить жесткие санкции в отношении ВФЛА, конечно, обнадеживает. Мы очень надеемся, что все сказанное как министром спорта России, так и людьми из World Athletics воплотится. После сегодняшней новости у нас появилось желание продолжать тренироваться. Очень хотелось бы получить возможность выйти на международные старты хотя бы осенью, что немаловажно для подготовки к Олимпиаде, ведь для этого мы так много тренировались летом", - сказал тренер.