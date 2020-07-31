Этапы MotoGP в Аргентине, Малайзии и Таиланде отменены из-за пандемии

ТАСС, 31 июля. Руководство чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) приняло решение об отмене трех этапов текущего сезона из-за сложностей, возникших вследствие пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба гоночной серии.

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В сезоне-2020 не состоятся Гран-при Таиланда (проведение было намечено на 2-4 октября), Малайзии (30 октября - 1 ноября) и Аргентины (20-22 ноября). Сезон завершится 22 ноября гонкой, которая состоится в Европе. Место ее проведения станет известно 10 августа.

Сезон MotoGP должен был начаться в марте, однако старт был отложен из-за пандемии коронавируса. Позднее были отменены или перенесены более десяти этапов.

Первые два этапа прошли в Испании в июле. Следующий этап MotoGP пройдет в чешском Брно с 7 по 9 августа. Всего в календаре на данный момент запланировано еще 12 этапов.