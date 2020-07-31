Домашние матчи ФК "Химки" на старте сезона смогут посещать около 5,6 тыс. зрителей

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Домашние матчи футбольного клуба "Химки" на старте сезона-2020/21 в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) смогут посещать около 5,6 тыс. зрителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного клуба.

"Химки" по итогам досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса сезона-2019/20 заняли второе место в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и завоевали право на повышение в классе. В новом сезоне подмосковная команда в первом туре РПЛ дома сыграет с ЦСКА; встреча состоится 8 августа, начало игры - 16:00 мск. Данный матч станет первым в сезоне-2020/21 в премьер-лиге. Игра пройдет на "Арене-Химки", максимальная вместимость которой составляет 18 636 зрителей.

"В соответствии с постановлением губернатора Московской области число зрителей на трибунах может составлять 50% от вместимости стадиона. Однако для того, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора по соблюдению социальной дистанции между болельщиками, было принято решение допустить на трибуны "Арены-Химки" не более 30% зрителей от ее вместимости (5591 человек - прим. ТАСС). Билетную программу на предстоящий матч с ЦСКА, а также на ближайшие домашние игры клуб представит в начале следующей недели", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Химок".

"Химки" были основаны в 1997 году. Команда выступала в высшем дивизионе чемпионата России с 2007 по 2009 год. Лучшим результатом команды в премьер-лиге стало девятое место в сезоне-2007. В Кубке России команда в 2005 и 2020 годах дошла до финала, где уступила ЦСКА (0:1) и "Зениту" (0:1) соответственно.