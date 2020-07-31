{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

КХЛ принесла извинения за появление даты смерти в профилях хоккеистов

Лига объяснила произошедшее техническим сбоем на официальном сайте

ТАСС, 31 июля. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) принесла извинения за техническую ошибку, которая произошла на официальном сайте в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На эту тему
Венгерская федерация хоккея уведомила КХЛ о желании принять матч лиги

В результате ошибки у некоторых действующих хоккеистов в их профиле появилась дата смерти. В их числе были нападающий "Амура" Наиль Якупов и бывший форвард "Авангарда" Свен Андригетто, который в середине июля перешел в "Цюрих".

"В пятницу в работе официального сайта КХЛ произошел сбой. В межсезонье продолжаются работы по модернизации официального сайта Континентальной хоккейной лиги. Мы приносим извинения за технический сбой на сайте khl.ru, из-за которого в профайлах игроков отобразилась недостоверная информация. В настоящее время доступ к сайту восстановлен в полном объеме", - говорится в сообщении.

Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября.

Фигурное катание
Боброва надеется, что решение Косторной об уходе от Тутберидзе к Плющенко было осознанным
По мнению олимпийской чемпионки, на решение фигуристки мог повлиять переход в группу Плющенко тренеров из группы Тутберидзе
Читать полностью