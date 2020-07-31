КХЛ принесла извинения за появление даты смерти в профилях хоккеистов

ТАСС, 31 июля. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) принесла извинения за техническую ошибку, которая произошла на официальном сайте в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В результате ошибки у некоторых действующих хоккеистов в их профиле появилась дата смерти. В их числе были нападающий "Амура" Наиль Якупов и бывший форвард "Авангарда" Свен Андригетто, который в середине июля перешел в "Цюрих".

"В пятницу в работе официального сайта КХЛ произошел сбой. В межсезонье продолжаются работы по модернизации официального сайта Континентальной хоккейной лиги. Мы приносим извинения за технический сбой на сайте khl.ru, из-за которого в профайлах игроков отобразилась недостоверная информация. В настоящее время доступ к сайту восстановлен в полном объеме", - говорится в сообщении.

Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября.