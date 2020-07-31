Терюшков: руководство "Химок" понесет ответственность за кадровые решения в случае неудач

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство футбольного клуба "Химки" будет нести ответственность за кадровые решения, если они приведут к неудачным результатам, заявил ТАСС министр спорта Московской области Роман Терюшков.

В пятницу руководство "Химок" приняло решение расторгнуть рассчитанный до конца сезона-2022/23 контракт с главным тренером Сергеем Юраном.

"Руководство футбольного клуба принимает решения и несет за них ответственность. Соответственно, оно руководствуется своими соображениями, и мы сейчас будем лишь следить за результатами. Если результат будет плохой, то мы спросим за эти решения", - сказал министр.

Правительство Московской области является главным акционером "Химок". Команда начнет чемпионат России 8 августа домашним матчем против ЦСКА.