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Футбол в России

Терюшков: руководство "Химок" понесет ответственность за кадровые решения в случае неудач

Министр спорта Московской области отметил, что правильность решения о расторжении контракта с Юраном можно будет оценить по результатам команды

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство футбольного клуба "Химки" будет нести ответственность за кадровые решения, если они приведут к неудачным результатам, заявил ТАСС министр спорта Московской области Роман Терюшков.

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В пятницу руководство "Химок" приняло решение расторгнуть рассчитанный до конца сезона-2022/23 контракт с главным тренером Сергеем Юраном.

"Руководство футбольного клуба принимает решения и несет за них ответственность. Соответственно, оно руководствуется своими соображениями, и мы сейчас будем лишь следить за результатами. Если результат будет плохой, то мы спросим за эти решения", - сказал министр.

Правительство Московской области является главным акционером "Химок". Команда начнет чемпионат России 8 августа домашним матчем против ЦСКА.

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