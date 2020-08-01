Сезон НХЛ возобновится в субботу матчами за Кубок Стэнли

Другие 16 клубов сыграют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции. Каждая серия пройдет до трех побед. В квалификационном раунде состоятся встречи "Питтсбург" - "Монреаль", "Каролина" - "Рейнджерс", "Айлендерс" - "Флорида", "Торонто" - "Коламбус", "Эдмонтон" - "Чикаго", "Нэшвилл" - "Аризона", "Ванкувер" - "Миннесота", "Калгари" - "Виннипег".

Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше.

ТАСС, 1 августа. Чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) возобновится в субботу матчами за Кубок Стэнли после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Участие в розыгрыше примут 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент остановки.

В Восточной конференции первые четыре места заняли "Бостон", "Тампа", "Вашингтон" и "Филадельфия". На Западе в четверку лучших команд попали "Сент-Луис", "Колорадо", "Вегас" и "Даллас". Лидеры конференций получат себе соперников, прошедших квалификационный раунд, а в розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд. С четвертьфиналов все серии будут проходить до четырех побед.

Встречи примут две арены. Команды Восточной конференции сыграют в Торонто, а клубы Западной конференции - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

Квалификационные матчи стартуют 1 августа, встречи с участием четырех лучших команд каждой конференции для определения посева в плей-офф начнутся 2 августа. Четвертьфиналы конференций стартуют 11 августа, второй раунд плей-офф начнется 25 августа, а финалы конференций - 8 сентября. Старт решающей серии за Кубок Стэнли запланирован на 22 сентября. До финалов конференций все игры точно будут проходить без зрителей.

Панарин против Свечникова

В заявки своих команд на оставшуюся часть чемпионата попали 39 российских хоккеистов. К тренировочному процессу присоединятся Илья Сорокин ("Айлендерс"), Александр Романов ("Монреаль") и Кирилл Капризов ("Миннесота"). Они подписали контракты с клубами в июле, но новое коллективное соглашение не разрешает им выступать в плей-офф НХЛ нынешнего сезона. Из-за травмы игры пропустит вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов.

Его партнеры по команде Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук и Дмитрий Орлов начнут борьбу за Кубок Стэнли с кругового турнира. Аналогичный путь предстоит "Тампе" Никиты Кучерова, Михаила Сергачева и Андрея Василевского. Встреча между "Вашингтоном" и "Тампой" состоится в ночь на 4 августа. Действующий обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис", за который выступают Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, также автоматически завоевал право сыграть в четвертьфинале конференции.

Наиболее интересным противостоянием предварительного раунда для российских болельщиков станет серия между "Каролиной" и "Рейнджерс". Первая встреча пройдет 1 августа и начнется в 19:00 мск. 20-летний нападающий "Каролины" Андрей Свечников в досрочно завершившемся регулярном чемпионате набрал 61 (24 гола + 37 результативных передач) очко в 68 матчах, сумев стать одним из лидеров своей команды. Ему будет противостоять лучший российский бомбардир нынешнего сезона Артемий Панарин (32+63), который попал в тройку претендентов на приз самому ценному игроку регулярного сезона.

В качестве основного вратаря "Рейнджерс" серию начнет Игорь Шестеркин. Команда из Нью-Йорка после провала на старте чемпионата набрала хороший ход во второй половине, когда российский голкипер вытеснил из состава Хенрика Лундквиста. Также за "Рейнджерс" выступает форвард Павел Бучневич, который последние матчи перед паузой играл в первом звене. Александр Георгиев рассматривается в качестве третьего вратаря "Рейнджерс", его шансы сыграть в плей-офф крайне малы.

"Питтсбург", за который выступает Евгений Малкин, начнет свой поход за Кубком Стэнли серией с "Монреалем". 34-летний российский форвард провел хороший регулярный чемпионат (74 очка в 55 матчах), а его команда выглядит безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния. "Монреаль" провалил регулярный чемпионат и чудом попал в число 24 команд, продолжающих борьбу за трофей, заняв 12-е место в Восточной конференции. Такие результаты самой титулованной команды НХЛ обусловлены потерей основного вратаря Кэри Прайса, к плей-офф он восстановился, что увеличивает интригу противостояния.

Серия между "Айлендерс" и "Флоридой" будет интересна дуэлью российских вратарей Семена Варламова и Сергея Бобровского. Бобровский, поменявший клуб в межсезонье, пока не может обрести себя в новой команде и подвергается критике. Серия "Эдмонтона" и "Чикаго" рассматривается через призму противостояния молодых звезд против опытных хоккеистов. Связка Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля ("Эдмонтон") поборется с трехкратными обладателями Кубка Стэнли Джонатаном Тэйвзом и Патриком Кейном ("Чикаго").