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Футбол в России
Обновлено 

ФК "Химки" объявил об отставке Юрана с поста главного тренера

Под руководством тренера клуб завоевал право на участие в премьер-лиге

ТАСС, 1 августа. Сергей Юран отправлен в отставку с поста главного тренера подмосковного футбольного клуба "Химки". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Юран занимал пост главного тренера "Химок" с января 2020 года, под его руководством подмосковный клуб завоевал право на участие в Тинькофф - Российской премьер-лиге, а также дошел до финала Олимп - Кубка России, где уступил петербургскому "Зениту" (0:1). Соглашение с 51-летним специалистом было рассчитано до конца сезона-2022/23. Всего под руководством Юрана "Химки" провели пять матчей, одержав три победы, по одному разу сыграв вничью и проиграв.

"Клуб благодарит Сергея Николаевича за профессионализм, самоотдачу и желает больших побед в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении пресс-службы "Химок".
Юран ранее работал в тренерском штабе московского "Спартака", а также возглавлял московский "Алмаз", ставропольское "Динамо", латвийский "Диттон", эстонский ТФМК, ярославский "Шинник", казахстанский "Локомотив", азербайджанский "Симург", новосибирскую "Сибирь", калининградскую "Балтику", армянскую  "Мику" и подмосковный "Зоркий".

В субботу стало известно, что игроки "Химок" обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой вмешаться в ситуацию с увольнением Юрана. Под открытым письмом подписался 21 футболист подмосковного клуба.

"Химки" начнут чемпионат России 8 августа домашним матчем против ЦСКА (начало - 16:00 мск).

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Футбол в России
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