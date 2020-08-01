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Летние олимпийские виды спорта

Чемпион мира по велотреку Королек стал стажером команды "Газпром-Русвело"

Спортсмен в июле выиграл разделку на чемпионате Белоруссии

ТАСС, 1 августа. Белорусский велогонщик, выступающий в гонках на треке, Евгений Королек стал стажером команды "Газпром-Русвело". Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

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Отмечается, что после победы, добытой в июле в чемпионате Белоруссии в индивидуальной гонке с раздельным стартом, Королек проведет финальную часть сезона 2020 года в составе российской команды.

"Я очень рад, что команда "Газпром-Русвело" пригласила меня на просмотр, это шанс сделать значительный шаг в карьере, - отметил Королек. - Буду стремиться побеждать, помогать товарищам по команде и зарабатывать доверие".

24-летний Королек является двукратным чемпионом мира в трековых гонках, также он выиграл чемпионат Европы.

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