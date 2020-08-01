"Каролина" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в первом официальном матче НХЛ после паузы

ТАСС, 1 августа. "Каролина" победила "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:2 в первом официальном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Встреча предварительного раунда плей-офф прошла в Торонто без зрителей.

Как возобновится сезон НХЛ после пандемии

Кубок Стэнли будет разыгран. Как возобновится сезон НХЛ после пандемии

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В составе победителей шайбами отметились Джейкоб Слэвин (2-я минута), Себастьян Ахо (27) и Мартин Нечас (51). Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился результативной передачей. У "Рейнджерс" отличились Мика Зибанежад (35) и Марк Стаал (59). Нападающий Артемий Панарин сделал голевой пас.

Российский голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин пропустил матч из-за проблем со здоровьем. Форвард команды из Нью-Йорка Павел Бучневич не отметился результативными действиями.

Следующую игру предварительного раунда плей-офф команды проведут 3 августа. Серии за выход в Кубок Стэнли проводятся до трех побед.

Структура финальной части сезона НХЛ

Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед.

Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.