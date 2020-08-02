"Торонто" обыграл "Лейкерс" в матче НБА

Самым результативным у победителей стал Кайл Лоури, набравший 33 очка и сделавший 14 передач. У "Лейкерс" 20 очков и 10 подборов на счету Леброна Джеймса.

Результаты других матчей дня: "Оклахома" - "Юта" - 110:94; "Клипперс" - "Нью-Орлеан" - 126:103; "Индиана" - "Филадельфия" - 127:121. Форвард "Индианы" Ти Джей Уоррен набрал в этой встрече 53 очка.

Розыгрыш возобновился в пятницу, доигрывать его будут 22 команды, все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжают сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них. Из клубов Западной конференции в этот список попали "Портленд", "Нью-Орлеан", "Сакраменто", "Сан-Антонио" и "Финикс", из команд Восточной конференции - "Вашингтон".

Команды сыграют по восемь матчей, выбранных из оставшихся встреч регулярного сезона. Напрямую в плей-офф пройдут по семь лучших клубов каждой конференции. Если занявшая восьмое место команда опередит девятую более чем на четыре победы, то она тоже выйдет в плей-офф. В случае меньшей разницы клубы проведут очное противостояние, при этом занявшей девятую строчку команде для квалификации необходимо одержать две победы подряд.