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Автогонки

Российского гонщика Смоляра лишили победы в "Формуле-3"

Стюарды выписали ему пятисекундный штраф по итогам гонки, и россиянин откатился на седьмую позицию

ТАСС, 2 августа. Стюарды британского этапа гоночной серии "Формула-3" вынесли штраф пилоту программы развития российского автоспорта SMP Racing Александру Смоляру, выступающему за команду ART, из-за которого он лишился дебютной победы в чемпионате. Об этом гонщик написал в Instagram.

В воскресенье 19-летний Смоляр первым пересек финишную черту во второй гонке этапа "Формулы-3" в Великобритании.

"Потрясающая гонка! Я выиграл ее на трассе, но судьи забрали у меня победу, - написал Смоляр. - Я не думаю, что мне нужно было так мешать слип-стриму, но это точно не стоило штрафа. Лично для себя я победитель сегодня".

В ответ на сообщение в Twitter Смоляр написал, что ему выписан штраф в 5 секунд. Из-за этого он переместился на седьмую строчку в финишном протоколе. Победителем гонки стал германский пилот команды Trident Давид Бекман.

Смоляр проводит дебютный сезон в "Формуле-3". В 2019 году он выступал в европейском кубке "Формула-Рено", в котором стал третьим по итогам сезона.

Следующий этап "Формулы-3" также пройдет на трассе "Сильверстоун". Заезды состоятся 7-9 августа.

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