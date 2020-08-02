Российского гонщика Смоляра лишили победы в "Формуле-3"

ТАСС, 2 августа. Стюарды британского этапа гоночной серии "Формула-3" вынесли штраф пилоту программы развития российского автоспорта SMP Racing Александру Смоляру, выступающему за команду ART, из-за которого он лишился дебютной победы в чемпионате. Об этом гонщик написал в Instagram.

В воскресенье 19-летний Смоляр первым пересек финишную черту во второй гонке этапа "Формулы-3" в Великобритании.

"Потрясающая гонка! Я выиграл ее на трассе, но судьи забрали у меня победу, - написал Смоляр. - Я не думаю, что мне нужно было так мешать слип-стриму, но это точно не стоило штрафа. Лично для себя я победитель сегодня".