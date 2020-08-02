Газизов: Кокорин выбрал футбол, отдав предпочтение "Спартаку"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рад, что нападающий Александр Кокорин перешел именно в московский клуб. В беседе с ТАСС функционер отметил, что для форварда это будет новый вызов в карьере.

В воскресенье "Спартак" объявил о подписании соглашения с Кокориным на три года с возможностью продления еще на один сезон. 29-летний форвард перешел в московский клуб на правах свободного агента.

"Я рад, что Саша выбрал вызов и футбол. Зарплату он будет получать на уровне основных игроков "Спартака", - сказал Газизов.

На вопрос, не пугает ли "Спартак" скандальная репутация игрока, Газизов ответил: "У всех есть ошибки, и все можно исправить. "Спартак" ничего не пугает".

В прошлом сезоне Кокорин представлял "Сочи", права на игрока принадлежали петербургскому "Зениту". В прошедшем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги он провел 10 встреч, забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона, после чего в феврале присоединился к "Сочи". В составе "Зенита", за который Кокорин выступал с 2016 года, он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. Ранее форвард представлял московское "Динамо" (2008-2013, 2013-2015) и "Анжи" (2013). В составе сборной России принимал участие в чемпионате мира (2014) и двух чемпионатах Европы (2012, 2016).