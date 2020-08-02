Квят назвал прокол колеса причиной аварии во время гонки британского этапа "Формулы-1"

ТАСС, 2 августа. Российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят сообщил, что прокол колеса стал причиной его вылета с трассы и последующей аварии во время гонки четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом Квят написал в Instagram.

Квят вылетел с трассы на 13-м круге гонки на автодроме "Сильверстоун". Машина получила серьезные повреждения, ударившись об ограждение. Россиянин сумел самостоятельно покинуть болид. Сразу после аварии пилот извинился перед командой, а после гонки рассказал, что причиной возможной ошибки стало то, что он отвлекся на смену настроек на рулевом колесе.

"Гонка выглядела очень сильной, пока не произошел прокол, который и завершил наш день", - написал Квят позднее.

После этого он дал развернутый комментарий пресс-службе "Альфа Таури". "Я думаю, что это была очень сильная гонка для нас, несмотря на то, что она оборвалась, - отметил Квят. - У меня был хороший старт, отличный темп, и я совершил несколько обгонов, мы добились хорошего результата к тому моменту, когда неожиданно в десятом повороте я потерял контроль над задней частью машины. Я думал, что это моя вина, так как сначала я всегда склонен винить себя, но после просмотра видео мы заметили, что что-то случилось вне моего контроля, поэтому нам нужно будет проверить все данные, чтобы понять, что именно послужило причиной сбоя. Это разочаровывает, так как мы могли набрать несколько важных очков сегодня, но я попробую еще раз на следующей неделе".

Победителем Гран-при Великобритании стал шестикратный чемпион мира британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон.

Нынешний сезон "Формулы-1" для 26-летнего российского пилота стал шестым в гоночной карьере. За это время он трижды поднимался на подиум по итогам Гран-при. В турнирной таблице личного зачета после четырех этапов сезона-2020 Квят занимает 15-е место, набрав одно очко.

Календарь "Формулы-1" из-за пандемии коронавируса претерпел существенные изменения по сравнению с изначальной версией. Организаторы чемпионата объявили о проведении 13 Гран-при. Российский этап пройдет 25-27 сентября на трассе в Сочи.