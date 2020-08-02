Авария Квята и победа Хэмилтона на трех колесах. Итоги Гран-при Великобритании "Формулы-1"

События гоночного уик-энда начали развиваться еще до его старта. В четверг мексиканский гонщик "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес пропустил традиционную пресс-конференцию из-за того, что его тест на коронавирус показал сомнительный результат. Пилот был изолирован от остальных и ждал результата повторного теста, который впоследствии оказался положительным. "Рейсинг Пойнт" пришлось в срочном порядке искать замену.

Выбор пал на проверенного бойца - немца Нико Хюлькенберга, который провел в команде (которая ранее носила название "Форс Индия") четыре сезона и остался без места в "Формуле-1" после завершения прошлого чемпионата. Всего на счету 32-летнего немца 179 Гран-при в "Формуле-1" и ни одного подиума. Хюлькенберг быстро прилетел в Сильверстоун, прошел подгонку сидения, сдал тест на коронавирус, дождался отрицательного результата и вошел в паддок автодрома за 15 минут до начала первой пятничной практики, в которой он показал девятое время. Во второй тренировке он стал седьмым.

Другим заметным событием пятничных практик стали технические неисправности на болиде немецкого пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля. Сперва на его машине возникла проблема с интеркулером, из-за чего он полностью пропустил первую тренировку, а затем - с педалями, которые пришлось заменить, что вынудило его оставаться в боксах часть второй практики. Четырехкратный чемпион мира был не единственным, кому не повезло в пятницу. Таец Александер Албон из "Ред Булл" разбил болид во второй практике, починить его команде удалось только ближе к концу третьей тренировки в субботу.

Квалификация же особых сюрпризов не принесла - Хэмилтон выиграл 91-й поул в карьере, а его партнер по команде финн Валттери Боттас стал вторым. Все остальные проиграли британцу больше секунды. Хюлькенберг не смог пробиться в финальный сегмент квалификации, став 13-м, Феттель после решения всех проблем показал 10-й результат, а Албон стал 12-м. Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят показал 14-е время, однако из-за штрафа в пять позиций за смену коробки передач в гонке он стартовал 19-м.

Гонка и комментарии пилотов

Еще до старта на болиде Хюлькенберга возникли технические проблемы, которые команда в короткие сроки решить не смогла, в результате немец не принял участие в гонке. Старт прошел без происшествий - Хэмилтон сохранил лидерство в борьбе с Боттасом, а позади них нидерландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл") отбился от атак монегаска Шарля Леклера ("Феррари") в соперничестве за третье место. В конце первого круга с трассы после контакта с Албоном вылетел датчанин Кевин Магнуссен из "Хааса", что привело к появлению машины безопасности.

На 13-м круге гонка закончилась и для Квята. В одном из поворотов россиянин потерял управление и на высокой скорости вылетел с трассы в отбойник. Уфимец не получил травм и самостоятельно выбрался из машины, извинившись перед этим по радио перед командой за ошибку. Чтобы убрать обломки после аварии Квята, на трассе во второй раз появилась машина безопасности.