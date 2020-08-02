Авария Квята и победа Хэмилтона на трех колесах. Итоги Гран-при Великобритании "Формулы-1"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Великобритании. Соревнования проходили на автодроме "Сильверстоун".
События гоночного уик-энда начали развиваться еще до его старта. В четверг мексиканский гонщик "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес пропустил традиционную пресс-конференцию из-за того, что его тест на коронавирус показал сомнительный результат. Пилот был изолирован от остальных и ждал результата повторного теста, который впоследствии оказался положительным. "Рейсинг Пойнт" пришлось в срочном порядке искать замену.
Выбор пал на проверенного бойца - немца Нико Хюлькенберга, который провел в команде (которая ранее носила название "Форс Индия") четыре сезона и остался без места в "Формуле-1" после завершения прошлого чемпионата. Всего на счету 32-летнего немца 179 Гран-при в "Формуле-1" и ни одного подиума. Хюлькенберг быстро прилетел в Сильверстоун, прошел подгонку сидения, сдал тест на коронавирус, дождался отрицательного результата и вошел в паддок автодрома за 15 минут до начала первой пятничной практики, в которой он показал девятое время. Во второй тренировке он стал седьмым.
Другим заметным событием пятничных практик стали технические неисправности на болиде немецкого пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля. Сперва на его машине возникла проблема с интеркулером, из-за чего он полностью пропустил первую тренировку, а затем - с педалями, которые пришлось заменить, что вынудило его оставаться в боксах часть второй практики. Четырехкратный чемпион мира был не единственным, кому не повезло в пятницу. Таец Александер Албон из "Ред Булл" разбил болид во второй практике, починить его команде удалось только ближе к концу третьей тренировки в субботу.
Квалификация же особых сюрпризов не принесла - Хэмилтон выиграл 91-й поул в карьере, а его партнер по команде финн Валттери Боттас стал вторым. Все остальные проиграли британцу больше секунды. Хюлькенберг не смог пробиться в финальный сегмент квалификации, став 13-м, Феттель после решения всех проблем показал 10-й результат, а Албон стал 12-м. Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят показал 14-е время, однако из-за штрафа в пять позиций за смену коробки передач в гонке он стартовал 19-м.
Гонка и комментарии пилотов
Еще до старта на болиде Хюлькенберга возникли технические проблемы, которые команда в короткие сроки решить не смогла, в результате немец не принял участие в гонке. Старт прошел без происшествий - Хэмилтон сохранил лидерство в борьбе с Боттасом, а позади них нидерландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл") отбился от атак монегаска Шарля Леклера ("Феррари") в соперничестве за третье место. В конце первого круга с трассы после контакта с Албоном вылетел датчанин Кевин Магнуссен из "Хааса", что привело к появлению машины безопасности.
На 13-м круге гонка закончилась и для Квята. В одном из поворотов россиянин потерял управление и на высокой скорости вылетел с трассы в отбойник. Уфимец не получил травм и самостоятельно выбрался из машины, извинившись перед этим по радио перед командой за ошибку. Чтобы убрать обломки после аварии Квята, на трассе во второй раз появилась машина безопасности.
LAP 13/52— Formula 1 (@F1) August 2, 2020
Safety Car is out again - a big crash for Dany Kvyat at Maggots, but thankfully he's out of the car #BritishGP #F1 pic.twitter.com/iVPZ9H9jHm
"В этот момент я многое переключал на рулевом колесе, из-за чего отвлекся, - рассказал после схода Квят. - Я задел поребрик, и машину развернуло. В тот момент я не концентрировался на трассе, потому что нужно было изменить параметры на рулевом колесе из-за проблем с машиной. Это очень сильно отвлекало".
До последних двух кругов гонка проходила в спокойном режиме, а затем начался хаос. Сперва произошел прокол колеса на болиде Боттаса, из-за чего финн потерял вторую позицию и в итоге финишировал 11-м. А на последнем круге точно такой же прокол случился у лидировавшего Хэмилтона, британец вынужден был полкруга ехать на трех колесах, однако шедший вторым Ферстаппен незадолго до этого совершил "бесплатный" пит-стоп и не успел догнать пилота "Мерседеса". Третьим в гонке финишировал Леклер.
A dramatic final minute at Silverstone, as @LewisHamilton and his Mercedes hold on for a famous victory! #BritishGP #F1 pic.twitter.com/CmD8hrz2Fw— Formula 1 (@F1) August 2, 2020
"Когда я услышал, что Валттери получил прокол, то начал следить за своими шинами. Я думал, что все в порядке, а потом на прямой получил прокол, у меня чуть сердце в пятки не ушло, - сказал после финиша Хэмилтон. - Я молился о том, чтобы доехать до финиша. У меня никогда не было ничего подобного на последнем круге".
Хэмилтон одержал третью победу подряд в сезоне и седьмую - на домашнем этапе, по этому показателю он стал единоличным рекордсменом "Формулы-1", опередив Алена Проста, который шесть раз побеждал во Франции. Всего за карьеру Хэмилтон одержал 87 побед, рекорд принадлежит семикратному чемпиону "Формулы-1" немцу Михаэлю Шумахеру (91).
CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) August 2, 2020
After an absolutely crazy final two laps, confirmation of Lewis Hamilton's seventh win at Silverstone
And the first one by crossing the line with a puncture!#BritishGP #F1 pic.twitter.com/ueDrd5BwOo
Победа Мазепина
В рамках этапа "Формулы-1" прошли гонки молодежных серий "Формула-2" и "Формула-3", по итогам которых дважды звучал российский гимн. Правда впоследствии одной победы россияне были лишены.
В "Формуле-3" неплохой уик-энд провел пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр. 19-летний россиянин в квалификации занял 10-е место и смог сохранить эту позицию на финише субботней гонки, это позволило ему стартовать первым во втором заезде. Воскресную гонку Смоляр провел уверенно, ни разу не уступив первую позицию и одержав дебютную победу в серии. Однако после финиша стюарды этапа усмотрели нарушение правил Смоляром в одном из эпизодов и оштрафовали россиянина на пять секунд, что отбросило его с первой на шестую позицию.
В "Формуле-2" российский гимн звучал в честь Никиты Мазепина. В субботней гонке 21-летний россиянин стартовал пятым, но уже спустя несколько кругов вышел в лидеры. Ближе к концу заезда к нему стал подъезжать соперник на более свежих шинах, но созданного ранее отрыва хватило Мазепину для того, чтобы одержать первую победу в серии. В воскресной гонке россиянин стартовал восьмым и на финише был пятым, столь удачное выступление позволило ему подняться на четвертое место в личном зачете.
Неудачным уик-энд получился для лидера чемпионата пилота программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберта Шварцмана. Команда россиянина Prema испытывала сложности в работе с шинами, что не позволило Шварцману показать высокий результат - в первой гонке он стал 14-м, во второй - 13-м. Тем не менее после четырех этапов он сохранил лидерство в личном зачете. Никак не может набрать очки в сезоне третий представитель России в "Формуле-2" - Артем Маркелов, в гонках в Великобритании он занял 18-е и 11-е места.
Следующие этапы "Формулы-1", "Формулы-2" и "Формулы-3" вновь пройдут на "Сильверстоуне" с 7 по 9 августа.