"Милуоки" проиграл "Хьюстону" в матче НБА, несмотря на 36 очков Адетокунбо

В составе победителей самым результативным стал Расселл Уэстбрук, набравший 31 очко. На счету Джеймса Хардена 25 очков. У проигравших трое игроков сделали дабл-даблы: Яннис Адетокунбо (36 очков + 18 подборов), Крис Миддлтон (27+12) и Брук Лопес (23+12). "Хьюстон" стал первой командой в истории НБА, которая в одном матче забила 20 трехочковых, сделала 15 перехватов и совершила не более 10 потерь.

"Милуоки" занимает первое место в Восточной конференции с 54 победами и 13 поражениями. "Хьюстон" расположился на четвертой строчке на Западе (42 победы и 24 поражения).

Результаты других матчей дня: "Бруклин" - "Вашингтон" - 118:110; "Бостон" - "Портленд" - 128:124; "Мемфис" - "Сан-Антонио" - 106:108; "Орландо" - "Сакраменто" - 132:116; "Финикс" - "Даллас" - 117:115.

Розыгрыш чемпионата НБА возобновился 31 июля, доигрывать его будут 22 команды, все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжают сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них. Из клубов Западной конференции в этот список попали "Портленд", "Нью-Орлеан", "Сакраменто", "Сан-Антонио" и "Финикс", из команд Восточной конференции - "Вашингтон".

Команды сыграют по восемь матчей, выбранных из оставшихся встреч регулярного сезона. Напрямую в плей-офф пройдут по семь лучших клубов каждой конференции. Если занявшая восьмое место команда опередит девятую более чем на четыре победы, то она тоже выйдет в плей-офф. В случае меньшей разницы клубы проведут очное противостояние, при этом занявшей девятую строчку команде для квалификации необходимо одержать две победы подряд.