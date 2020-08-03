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ММА

Бой Емельяненко - Исмаилов посмотрело около 8 млн человек

Платная трансляция поединка велась на сайте организации Absolute Championship Akhmat

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым посмотрело около 8 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в организации Absolute Championship Akhmat (ACA).

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Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом. Поединок прошел в Сочи 24 июля на турнире ACA 107. Платная трансляция поединка велась на сайте ACA.

"Около 8 миллионов зрителей посмотрело видео поединка в прямой трансляции по системе PPV и в записи", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в прямом эфире платную трансляцию посмотрели 52 тыс. подписчиков.

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