Бой Емельяненко - Исмаилов посмотрело около 8 млн человек

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым посмотрело около 8 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в организации Absolute Championship Akhmat (ACA).

Сломанный нос и беспомощность. Емельяненко досрочно проиграл Исмаилову на турнире ACA

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Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом. Поединок прошел в Сочи 24 июля на турнире ACA 107. Платная трансляция поединка велась на сайте ACA.

"Около 8 миллионов зрителей посмотрело видео поединка в прямой трансляции по системе PPV и в записи", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в прямом эфире платную трансляцию посмотрели 52 тыс. подписчиков.