Сальников надеется, что в реконструированном "Олимпийском" откроется музей Игр-1980

На Играх 1980 года Сальников стал трехкратным чемпионом: в плавании на 1 500 м и 400 м вольным стилем, а также в эстафете 4х200 м.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников надеется, что в реконструированном спорткомплексе "Олимпийский" будет открыт музей Олимпийских игр 1980 года. Об этом Сальников рассказал на онлайн-конференции в ТАСС, посвященной Играм в Москве.

"Это было грандиозное событие, мы не видели того, что происходило за пределами площадок, - рассказал Сальников. - Многие вещи узнаю от участников и организаторов, нашей основной задачей было выступление. Мы концентрировались на том, что могли делать хорошо, я услышал слова о наследии, и олимпийское наследие работало многие годы. К сожалению, олимпийский бассейн не дожил до юбилея, но есть планы его возродить, как и стадион".

"Да, на Олимпиаде я был фаворитом, но когда стоял там, чувствовал что-то необъяснимое. Это чувство единения со всеми своими родными, близкими, чувство альтруизма. Это был для меня эпохальный момент. И, несмотря на титулы за плечами, это никогда не забудется", - добавил он.

Спорткомплекс "Олимпийский", который принимал в том числе и соревнования пловцов на Играх-1980, в 2019 году закрылся на реконструкцию, она будет проходить поэтапно и займет два года.

"Надеюсь увидеть там, может быть, музей Олимпиады. Могу только сказать - Москва в то время преобразилась. И главное - атмосфера, то чувство единения, которое мы ощущали. Мы открывали страну для гостей и старались, чтобы было представлено все лучшее", - отметил Сальников.

Летние Олимпийские игры прошли в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. Часть соревнований проводилась в других городах Советского Союза: в Таллине стартовали парусные регаты, в Киеве, Ленинграде и Минске состоялись предварительные игры футбольного турнира, в подмосковных Мытищах на стрельбище "Динамо" прошли соревнования по пулевой стрельбе. На них было разыграно 203 комплекта медалей в 21 виде спорта. В соревнованиях приняло участие более 5,2 тыс. спортсменов.